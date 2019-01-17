Karda mahsur kalan anne ile bebeğini jandarma kurtardı

Mersin'in Silikfe ilçesinde karda araçlarıyla mahsur kalan anne ile bebeğini jandarma ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde 112'yi arayan bir kadın, Silifke ilçesi Kırobası Ören mevkiinde yoğun kar dolayısıyla bebeğiyle birlikte aracında mahsur kaldığını belirterek yardım istedi. Bunun üzerine Silifke İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye gitti. Yoğun kar yağışına rağmen kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçta mahsur kalan anne ile bebeğini kurtardı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen anne ile bebeği, jandarma aracıyla gidecekleri yere bırakıldı.