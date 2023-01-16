Karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Meteorolojinin uyardığı yağış Mersin'in yüksek rakımlı bölgelerinde etkili oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi bünyesinde görev yapan karla mücadele ekipleri de, Toroslar ve Mezitli ilçesi Arslanköy-Fındıkpınarı arasında araç trafiğine kapalı olan bağlantı yolunda kalan 6 araç ve 1 ambulansa anında müdahale etti. Belediye ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerden gelen ihbarlara kısa sürede yanıt verdiği kaydedildi.

Ekiplerin, Teksin üzerinden gelen ihbar sonucu 2 greyder, 1 kazıyıcı-yükleyici, 2 4x4 araç ve toplam 8 personel ile olaya anında müdahale ettiği ifade edildi. Önce şarampole kaymış aracı kurtaran ekiplerin ardından halat bağlayarak yaklaşık 2,5 saat süren bir çalışmayla diğer araçları yola çıkardığı kaydedildi. Şeker hastası bir vatandaş için çağrılan ve yolda mahsur kalan ambulans içinde ekiplerin yolu açtığı belirtildi.