Karda mahsur kalan Suriyeliler 9 saat sonra kurtarıldı

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte 2 gündür etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde etkisini yoğun kar yağışı olarak gösterdi.

Kar yağışı dolayısıyla Mersin-Karaman sınırı Ayrancı yolunda araçlarıyla şarampole yuvarlanan Suriyeli 2 kişi, '112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kazazedeleri kurtarmak için harekete geçen Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iş makinesinin kara saplanması üzerine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın talimatı ile belediye ekipleri devreye girdi.

Erdemli Şube Müdürlüğü'nde konuşlu bir dozer, bir kamyonet ve kurtarma personelleri, jandarma ekipleriyle birlikte ihbarın geldiği noktaya hareket etti. Yer yer 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle trafiğe kapanan yolu açarak ilerleyen ekipler, 9 saat süren yol açma ve kurtarma çalışmasının ardından bölgeye ulaştı.

Suriyeli kazazedeler Ahmet Şıh ile Hamza El Bekir, hava sıcaklığının eksi 4 dereceye düştüğü Karaman il sınırına 500 metre mesafede bulunarak kurtarıldı. Kazazedelere ait 33 EAK 87 plakalı kamyonet de devrildiği yerden çıkartılırken, Suriyeliler işlemleri için Güzeloluk Jandarma Karakoluna götürüldü.

Araçlarında yakıt olması sayesinde donmaktan kurtulduklarını belirten Suriyeliler, kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Kurtarılan Ahmet Şıh ve Hamza El Bekir'in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.