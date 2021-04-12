Karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Mersin'in Mut ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sertavul Yaylası ve yüksek kesimlerdeki yollarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Mut Belediyesi ekipleri ilçenin yüksek kesimlerindeki kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açarak, vatandaşların mağduriyetini gideriyor.

Yüksek kesimlerde kar yağışından dolayı kapanan yollar iş makinaları aracılığıyla açıldı. Araçlarıyla yolda kalan vatandaşlar kurtarıldı. Yine bölgenin önemli yaylalık alanlarında karla kaplanan yollar yapılan çalışmayla açılıyor.