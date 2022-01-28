Kardan dolayı 4 gündür maden ocağında mahsur kalan madenci kurtarıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, görev yaptığı maden ocağında tek başına kalan ve yardım bekleyen Saffet Yanar'a ulaşan ekipler, önce iş makinaları ile yoldan kar engelini kaldırdı, ardından Yanar'ı bulunduğu yerden kurtardı. 4 gündür maden ocağında mahsur kalan Saffet Yanar, “Karın içinde şu an donmuş durumdayım, beynim donmuş, tek düşüncem. Ailem, çocuklarım, bir an evvel onlara kavuşmak. Allah razı olsun Vahap Seçer'den de ekibinden de tüm belediye çalışanlarından ve sizlerden de. Beni tekrardan hayata kavuşturdunuz, çocuklarıma kavuşturdunuz” dedi.

Mahsur kaldığı günlerde yaşadıklarını anlatan Yanar, “Çocuklarımla yaşadığım güzel günleri hissettim, tekrardan onlara kavuşabilmeyi hayal ettim. Biri gelecek illa ki buradan kurtaracak diye hayal ettim, düşündüm. Çok şükür ki sizler çıktınız, geldiniz” diye konuştu.

Birlikte çalıştığı arkadaşıyla irtibatı kesilince yalnız kaldığını söyleyen Yanar, “Olduğumuz bölgede mermer ocağının bekçiliğini yapmaktayız arkadaşımla birlikte. Arkadaşım erzağımızı ve ekmeğimizi almak için aşağıya indi. Kar da bayağı bir şiddetlenmişti, tipiden dolayı çıkamadı kendisi. Elektrik de kesik olduğu için birbirimizle irtibatımızı kaybettik şarjım bittiği için. 4 gündür yalnızım. Büyükşehir Belediyesine, Vahap Seçer Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Gülnar'da da yollar açık tutuldu

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gülnar ilçesinde yaklaşık 1 metreyi bulan kalın kar örtüsüne karşı da seferber oldu. Özellikle kar kalınlığının gittikçe arttığı yüksek kesimlerde çalışma yürüten ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Çalışmalara Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Suat Bağrıaçık ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Zeki Aksoy da eşlik etti. Büyükşehir ekipleri, Gülnar ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açarak, vatandaşların mağduriyetini giderdi.