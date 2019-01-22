Kardan hastaneye gidemeyen hastanın imdadına belediye ekipleri yetişti

Mersin'in Erdemli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Sorgun Mahallesi'ndeki evinden hastaneye gidemeyen diyabet hastası Hatice Yılmaz'ın imdadına, Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.

Erdemli ilçesine bağlı Sorgun Mahallesi'nde yaşayan Mitat Yılmaz, kendisi gibi diyabet hastası eşi için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a sosyal medyadan ulaşarak, yardım çağrısında bulundu. Başkan Kocamaz'ın sosyal medya hesabına mesaj yolu ile ulaşan ve eşi Hatice Yılmaz'ın ameliyat sonrası kontrolü için hastaneye gitmeleri gerektiğini ancak kardan kapanan yoldan dolayı gidemediklerini belirterek yardım isteyen Mitat Yılmaz'a, Başkan Kocamaz kayıtsız kalmadı. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet alanı olmamasına rağmen kardan kapanan yolu açması için ekiplere talimat veren Başkan Kocamaz, diyabet hastası Hatice Yılmaz'ın evinin önündeki karla kaplı yolun açılmasını sağladı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Kocamaz'ın talimatı üzerine bölgeye giderek, yaklaşık 4 saat gibi bir sürede karla kaplı yolu açtı.

Kısa süre önce ayağından ameliyat olan eşinin kontrolü için hastaneye gitmeleri gerektiğini ancak kardan kapanan yoldan dolayı çaresiz kaldıklarını düşündükleri anda Kocamaz'ın imdatlarına yetiştiğini belirten Mitat Yılmaz, “Eşim diyabet hastası ve kısa süre önce ayağından ameliyat oldu. Kontrole gitmesi gerekiyordu ama kar yollarımızı kapattığı için mahsur kaldık. Büyükşehir Belediye Başkanımızın sosyal medya hesabına mesaj attım. Büyük bir duyarlılıkla bize yardım etti. Ekipleri göndererek yolumuzu açtı. Allah, Burhanettin Başkandan razı olsun” dedi.