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Kardeşler arasında arazi kavgası: 2 yaralı

Mersin’in Silifke ilçesinde kardeşler arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında, baba ve oğlu av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde kardeşler arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında, baba ve oğlu av tüfeğiyle vurularak yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bükdeğirmeni Mahallesi'nde Tuncay K. ile kardeşi Garip Nahit K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Tuncay K., kardeşi ile kardeşinin oğlu Bedirhan K.'yi av tüfeğiyle vurarak kaçtı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olaydan sonra kaçan zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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