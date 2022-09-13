Kargıpınarı kanalizasyon şebeke çalışmaları tamamlandı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi Sabahattin Çakmakoğlu, Şehit Yakup Yılmaz Caddeleri ile Nilüfer Sokak'ta bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon şebeke hatlarını daha modern ve kaliteli malzemelerle yenileme çalışmalarını tamamladı.

MESKİ Genel Müdürlüğü, muhtelif mahallelerde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının döşenmesi, yenileme inşaatı, kanalizasyon terfi istasyonları ve içme suyu depoları rehabilitasyonu yapım işi çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi Sabahattin Çakmakoğlu, Şehit Yakup Yılmaz Caddeleri ile Nilüfer Sokak'ta bulunan kanalizasyon şebeke hatlarının kullanım ömrünün dolması ve imalatlarının çok eski tarihlerde küçük çaplarda yapılmış olması nedeniyle, bölgede aşırı nüfus artışına bağlı olarak yeterli hizmet sağlanamıyordu. Bunun üzerine harekete geçerek gerekli çalışmaları başlatan MESKİ, eski kanalizasyon şebekelerini vatandaşlara uzun yıllar hizmet sunabilecek daha modern ve büyük çaplarda borular ile yeniledi.