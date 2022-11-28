Kargo ile esrar ticaretine şok baskın: 8 şüpheli yakalandı

Mersin'de kargoyla gelen uyuşturucu maddeyi alıp, sokak satıcılarına ulaştıran şahıslar suç üstü yakalandı, operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde kargo ile kentte uyuşturucu madde gönderileceğinin bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen kargo firması önünde önlem alan ekipler, uyuşturucu bulunan paketleri alan F.Ç. ile Ş.M. isimli şüphelileri suç üstü yakaladı. Kargo paketlerinde yapılan arama da 9 kilo 550 gram esrar bulunurken, operasyon soruşturma genişletildi. Operasyonun devamında ise iki şüpheli ile bağlantılı satıcı olduğu değerlendirilen H.G., M.G., U.H., E.Y.K., Y.E.N. ve TB. tespit edilip, gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan arama da ise 42 gram esrar, 40 gram eroin, 385 gram bonzai, 6 gram metamfetamin, 1 hasas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ile 27 fişek ve uyuşturucu ticaretinden kazanılan 7 bin 550 lira para ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde kullanan 20 şahısla ilgilide yasal işlem yapılırken, gözaltında olan 8 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 şüphelinin yakalanma anı kamera

Öte yandan, 2 şüpheli şahsın, kargoya gelerek uyuşturucu bulunan paketleri alma anları ile polislerin gözaltına alması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, kargo şirketine ayrı ayrı gelen şüpheliler, sakin bir şekilde kargolarını alıyorlar. İşlemlerinin ardından bölgeden ayrılmak isteyen şahıslar, önlem alan polisler tarafından şok operasyonla gözaltına alınıyor.