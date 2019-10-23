Karısını saatlerce rehin alan adam: "Amacım eşime zarar vermek değildi"

Mersin'de Eylül ayında evlerinin balkonunda, çocuklarının gözü önünde eşinin boğazına bıçak dayayarak 6 saat rehin alan Ali A., ilk kez hakim karşısına çıktı. Polislerden korktuğu için karısını rehin aldığını iddia eden Ali A., "Pişmanım. Amacım eşime zarar vermek değildi" diye kendisini savundu.

Mersin 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ali A., eşi Nurcan A. ile çocukları, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi de müdahil oldu. Tutuklu yargılanan Ali A., olay günü eşinin kendisine terlikle vurduğunu iddia ederek, "Bana kötü sözler söyledi. Bende tahrik olunca tartışma yaşandı ve karım balkona kaçıp, bağırmaya başladı. Bunun üzerine polisler geldi ve müdahalede bulunmaya çalıştı. Bulunduğumuz bölgeye doğru biber gazı sıktılar ve evin için girmeye çalıştılar. Bende polislerden korktuğum için eşimi rehin aldım. Bıçağı karımın boynuna değil biraz altına tuttum. Pişmanım. Amacım eşime zarar vermek değildi" dedi.

"Çocuklarımın annesiz kalmasını istemiyorum"

Eşi Nurcan A.'da ölümden korkmadığını belirterek, "Emine Bulut gibi çocuklarımın gözü önünde ölmek istemiyorum. Lütfen sesime kulak verin. Çocuklarımın annesiz kalmasını istemiyorum. Bu adaletsizliğe bir dur deyin artık. Şahıstan şikayetçiyim ve gerekli cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Müşteki avukatları da artık kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyerek, sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Mahkemede ayrıca ilk gün zabıt tutan polis ile 2 çocukta dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 20 Kasım tarihine erteledi.

"Nurcan'ı korumak hepimizin görevi"

Öte yandan mahkeme öncesi Mersin Kadın Platformu üyeleri, Nurcan A.'ya destek vermek için basın açıklaması yaptı. Platform adına açıklama yapan Zübeyde Akpınar, tutuklu yargılanan Ali A.'nın gerekli cezayı alması, Nurcan'ın da ölmeden korunabilmesi için mahkeme heyetini duyarlı olmaya çağırarak, "Her gün ülkenin başka başka kentlerinden gerekli ve yeterli tedbirler alınmadığı için ayrılmak istediği eş, eski eş, sevgili tarafından öldürülen kadınların haberleri basına yansımaktadır. Biz göz göre göre bir kadının daha öldürülmesine izin vermeyeceğiz. Kadın cinayetlerini önlemek, kadınları korumak için yetkililere bir kez daha İstanbul Sözleşmesini, 6284 sayılı yasayı etkin uygulayın diyoruz. Erkek yargıya ağır tahrik indirimi, iyi hal indirimlerinden vazgeçerek, toplumsal cinsiyet eşitliği bakışı ile kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri davalarında caydırıcı etkisi olabilmesi indirimsiz cezalar uygulayın, teşvik edici, ödül gibi cezalar vermekten vazgeçin diyoruz. Buradan bir kez daha hakim ve savcılara, emniyet güçlerine, kadına yönelik şiddeti önleme merkezlerine bir kez daha sesleniyoruz. Nurcan'ı korumak hepinizin görevi. Kadına yönelik şiddeti önlemek hepinizin görevi. Kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetlerini acil önleyin. Bir kişi eksilmek istemiyoruz" diye konuştu.