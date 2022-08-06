Kariye Merkezi, iş arayanlara projeler üretmeye devam ediyor

Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen “Yetenek Dönüşüm" projesi ile gençler hem meslek kazanıyor hem de iş dünyasına hazırlanıyor.

Yetenek Dönüşüm projesinde devam eden 3 mesleki eğitim programının kursiyerlerine yönelik “Etkili İş Arama Teknikleri” eğitimleri verildi.Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojilerin çalışma hayatını derinden etkilediğini, işlerin tanımı, içerikleri, çalışma şekilleri ve işverenin beklediği yetenek setlerinin değiştiği günümüzde, Kariyer Merkezi'nin iş gücü piyasasının dinamikleriyle işbirliğine dayalı projelerle değişime öncülük ettiğinin altını çizdi. Özada, ‘Dijital Liderler Mersin'de projesi ile kurumları geleceğin iş dünyasına hazırlamak, dijitalleşme ve insan kaynakları uygulamaları konularındaki 20 programa bin 750 kişinin katıldığını, ‘Kariyer Mersin' projesi ile de özellikle kentteki üniversiteler işbirliğinde 5 etkinliğe 9 bin 500 kişinin katıldığını ifade etti. Özada, ayrıca ‘Mülakat Simülasyonu' projesiyle iş arayan ve işverenleri buluşturarak, iş arayanlara mülakat deneyimi kazandıran 181 mülakat simülasyonu etkinliğine ise 3 bin 360 kişinin katılım sağladığını kaydetti.