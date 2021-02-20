Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, ‘Askıda Kariyer Projesi'ni başlatıyor. Proje ile üniversite öğrencileri ve firmalar buluşturulacak ve üniversite öğrencilerinin iş arama niteliklerini geliştirecek eğitimler yapılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkanı Vahap Seçer'in, Büyükşehir Belediyesi ile kurumlar arası iletişimin ve ortak projelerin geliştirilmesine katkı sunması amacıyla hayata geçirdiği ve iş arayanların rehberi olan Kariyer Merkezi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek ‘Askıda Kariyer Projesi'ni başlatıyor. Öğrencilerin eğitim almasına yönelik oluşturulacak yeni proje, Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Girişimci İnsan Kaynakları Derneği ve MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı ile yapılan iş birliği sonucu hayata geçirilecek. Proje ile üniversite öğrencileri ve firmalar buluşturulacak ve üniversite öğrencilerinin iş arama niteliklerini geliştirecek eğitimler yapılacak.

Teknik geziler de yapılacak

CV hazırlama, mülakat teknikleri, firmaları tanıma, girişimcilik gibi eğitimlerin verileceği Askıda Kariyer Projesinde eğitim alan üniversite öğrencilerine katılım belgesi verilecek. Öğrencilerin niteliklerini artırarak, firmalar tarafından tercih edilebilir olmasını sağlamak amacıyla yapılan projede teknik geziler de yapılacak.

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili verdiği bilgide, 2021 yılının yol haritasını çizeceklerini söyledi. Özada, “2021 döneminde daha sık bir şekilde lise öğrencilerine erişerek onların kariyer yaşamlarına destek olmaya devam edeceğiz. Pandemi sürecinden sonra öğrencilerimizle firmaları buluşturan teknik gezi projesini hayata geçireceğiz” dedi.

“Eğitimleri bir modül haline getirmeye çalışacağız”

Askıda Kariyer Projesi hakkında bilgi veren Özada, “Üniversite öğrencilerimiz ve firmaları buluşturan ve üniversite öğrencilerimizin istihdam edilebilirliğine katkı sunacak eğitimleri bir modül haline getirmeye çalışacağız. Bu modülle bir belge nasıl verebiliriz ve bu belgenin de niteliğini nasıl artırabiliriz, işverenler açısından bu belgeyi alan öğrencilerimizi nasıl tercih edilebilir hale getiririz? Bunlar üzerinde çalışacağız” diye konuştu.

“Büyükşehir Belediyesinin başlattığı bu çalışma son derece önemli”

Mersin Üniversitesi Uluslararası Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Mualla Yüceol da Büyükşehir Belediyesinin öğrenciler için sunduğu fırsatları önemsediklerini vurgulayarak, “Mersin Büyükşehir Belediyesinin sunmuş olduğu bu hizmet, bu katkı çok önemli. Ben bu katkıyı çok önemsiyorum” dedi.

“Kariyer Merkezi ile birlikte 2020 yılında çok güzel iş birliklerine imza attık”

Kariyer Merkezi ile Çağ Üniversitesi olarak 2020 yılında önemli iş birliklerine imza attıklarını ifade eden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Eda Kayhan, “2021 yılında da neler yapabileceğimizi, kentimize ne gibi değerler katabileceğimizi konuştuk. Hep birlikte daha güzel işler yapabileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Projenin bir diğer paydaşı olan Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yılmaz Gündoğan ise “Bir araya gelerek işsizlik sorununun çözümüne yönelik yapacağımız çalışmaların Mersin özelinde çok ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu çalışmalara önderlik eden Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Toros Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Feyruz Usluoğlu da “Farklı üniversitelerin Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla toplanmış olması, rekabetçi yapıya karşı iş birliğini öne almanın bu bağlamda ülkemiz gençliği açısından model olacağını düşünüyorum” dedi.