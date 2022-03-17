Kariyer Merkezi, bölgesel fuarda üniversitelilerle buluştu

Fuarda, çok sayıda kamu ve özel sektör temsilcileri stant açarken, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi de açtığı stantla üniversiteliler ve mezunlardan büyük ilgi gördü.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Bölgesi Kariyer Fuarı 14-15 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezinde düzenlenen fuarda, 120 özel sektör firması, 40 kamu ve sivil toplum kuruluşu olmak üzere toplam 160 stant açılırken; 75 atölye ve söyleşi, 25 seminer, 10 panel ve konferans ile 30 etkinlik gerçekleştirildi. Fuara, 2 günde toplam 15 binden fazla öğrenci katılım sağladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in vizyon projeleri arasında yer alan Kariyer Merkezi de iş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere yönelik başarılı projelerini Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarında tanıtma fırsatı buldu. Fuarda; Kariyer Merkezi tarafından hayata geçirilen Rehberlik Hizmeti, Yetenek Dönüşüm Projesi, Kariyer Mersin Projesi, İş Arama Danışmanlığı, Kişilik Envanteri, staj imkanları ve part time çalışma olanakları gibi birçok proje üniversitelilere ve yeni mezunlara anlatıldı.

Kariyer Merkezinin vizyonu Mersin sınırlarını aştı

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, 2019'un sonunda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Kariyer Merkezi hizmetini sunmaya başladıklarını anlatarak, pandemi sürecine rağmen iş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere yönelik başarılı birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı. Özada, Kariyer Merkezinin öğrenciler, yeni mezunlar ve işverenler tarafından ilgiyle karşılandığını aktarırken, bu tür fuarlarla gerçekleştirilen projelerin Mersin sınırları dışında tanıtılmasının önemine değindi.

Fuarda, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi de 1 Ekmek 1 Çorba aracı ile yer aldı. Çukurova Üniversitesinde hizmet sunan araç, üniversitelilerden yoğun ilgi gördü.