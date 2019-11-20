Kariyer Merkezi çalışmalarını sürdürüyor

Özellikle, 'özgeçmiş oluşturma, mülakat teknikleri, iş arama becerileri eğitimleri, teknik gezi ve sektör buluşmaları' gibi faaliyetlerle iş arayanlara ve öğrencilere destek olmayı amaçlayan Kariyer Merkezi, perakende sektör temsilcileri ile yine bu sektörde çalışmak isteyen portföydeki iş arayanları buluşturarak sektör buluşması faaliyetini gerçekleştirdi.

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, işgücü piyasasında gerçekleştirilecek etkinliklerle özellikle işgücü arzı ile işgücü talebini birçok kurum ve kuruluş işbirliğinde buluşturarak kişilerin işgücü piyasasını tanımalarına yönelik hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.