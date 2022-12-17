Kariyer Merkezi Müdürü Özada: "30 bin kişi kariyer merkezine kayıtlı"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, 30 bin kişinin kariyer merkezine kayıtlı olduğunu söyleyerek, 2023 yılından itibaren işgücü piyasasının bütün dinamikleri ile işbirliklerini artıracaklarını ve ‘mülakat simülasyonları, danışmanlık ve yönlendirme, yeni nesil mentörlük programı, istihdam becerileri eğitimleri, kurumsallaşma eğitimleri, Yetenek Dönüşüm Projesi' gibi çalışmalara ağırlık vereceklerini belirtti.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu'nda ‘21. Yüzyıl İş Dünyası Trendleri' etkinliği düzenleyerek alanında uzman kişileri öğrencilerle buluşturan Kariyer Merkezi, öğrencilerin yeni nesil iş alanları ve fırsatlarını öğrenmesine olanak sağlıyor. Etkinlikte konuşan Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, Kariyer Merkezi'nin 2019 yılından itibaren iş arayanlara, liselilere, üniversitelere ve işverenlere hizmet sunduğunu belirtti. Yapay zeka, otomasyon ve dijital teknolojilerin, sosyal hayatı olduğu kadar çalışma hayatını da derinden etkilediğini belirten Özada, işlerin tanımı, içerikleri, yapılış şekilleri ve iş dünyasının adaylardan bekledikleri yetkinlik setlerinin hızla değiştiğini ve iş dünyasının değişim sürecinde geleceği yakalamaya çalıştığını söyledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi olarak değişim sürecine liderlik ederek, işgücü piyasasının tüm taraflarına yönelik projeler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Özada, 2023 yılından itibaren işgücü piyasasının bütün dinamikleri ile işbirliklerini artıracaklarını ve ‘mülakat simülasyonları, danışmanlık ve yönlendirme, yeni nesil mentörlük programı, istihdam becerileri eğitimleri, kurumsallaşma eğitimleri, Yetenek Dönüşüm Projesi' gibi çalışmalara ağırlık vereceklerini belirtti. Kariyer Merkezi'nin birebir hizmet verdiğine de dikkat çeken Özada, şu anda ortalama 30 bin kişinin Kariyer Merkezi'nde kayıtlı olduğunu söyleyerek, “Biz bu 30 bin kayıttan rehberlik, danışmanlık, yönlendirme görevleri yapmak üzere 20 bin kişiye geri dönüş sağlamışız. Aslında rehberlik dediğimiz şeyi sadece kayıt alma olarak görmüyoruz. Olabildiği kadarına geri dönüş, fırsat ve alternatif sunmak bizim ödevimiz” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki yıl ‘Gençlik ve Kariyer Fuarı'nı gerçekleştirmek istediklerini belirten Özada, bu fuarla birlikte öğrencileri aracısız olarak firmalarla buluşturmayı planladıklarını söyledi. İşsizlik ve kariyerin zor konular olduğunu, ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in bu konuda cesur adımlar attığını vurgulayan Özada, “Kariyer Merkezi'ni kurmak çok önemli bir vizyondu. İnşallah bizler de bu vizyonu sizlerle birlikte geliştireceğiz. Mersin'in değerleriyle ulusal değerleri bir araya getirdiğimizde, çok kaliteli etkinliklere imza atacağız. Göreceksiniz bizler 2023'te öğrencilere, iş arayanlara, gençlere dönük birçok etkinlikle sizlere fayda sağlayacağız” diye konuştu.