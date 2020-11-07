Kariyer Merkezi, özel bir üniversitenin konuğu oldu

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, özel bir üniversitenin kariyer kulübünün pandemi döneminde başlatılan çevrimiçi toplantılarının ilk davetlisi oldu.

Kurumlar arası iş birliklerinden sivil toplum kuruluşlarıyla buluşma etkinliklerine, öğrenciler için kariyer günü etkinliklerinden iş arayanlar için deneyim sağlayan mülakat simülasyonuna kadar birçok projede iş arayanlar ile işverenleri buluşturan Kariyer Merkezi, bu kez özel bir üniversite bünyesinde çalışmalarını sürdüren kariyer kulübünün pandemi döneminde başlattığı çevrimiçi toplantıların ilk davetlisi oldu. Kariyer kulübü danışmanı Eda Kayhan, pandemi döneminde başlattıkları çevrimiçi sohbetlerin ilk konuğunun Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi olmasının tesadüf olmadığını ifade ederek, Kariyer Merkezi'nin kurulmasından bu yana gerçekleştirdiği etkinliklerle sadece Mersin'de değil Türkiye'de de fark oluşturduğunu belirtti. Kayhan, üniversitelerinde okuyan öğrencilerle Kariyer Merkezi'ni ziyaret etmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada ise Başkan Vahap Seçer'in Mersin'e kazandırdığı Kariyer Merkezi'nin çok önemli bir proje olduğunu ifade ederek, öğrencilerin iş hayatına girmesi aşamasında yapılması gereken 15 adımı paylaştı. Özada, kendini tanıma, mesleki uzmanlaşma, deneyimleme, dijital beceriler, değişimi yönetmek, girişimcilik, network, kurumları tanıma gibi önemli başlıklara değinirken, özellikle doğru meslek seçmek kadar doğru firmayı seçmenin de başarılı bir kariyer geleceği yakalama açısından önemli olduğunu söyledi. Kurumların personel seçimlerinde kurumu temsil etme noktasında adayların sosyal medya mecralarında yapmış olduğu paylaşımlara da dikkat ettiklerini, yeni normal sürecinde iş arama kanallarında da yeni nesil argümanların iş yaşamının bir parçası haline geldiğinin altını çizen Özada, özellikle dijital iş arama kanallarının etkisinin yükseldiğini, online mülakat sürecinin aday seçiminde en önemli argümanlardan biri haline geldiğini ve mülakat sürecinde başarılı olmanın iyi bir hazırlık gerektirdiğini kaydetti.