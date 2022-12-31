Kariyer Merkezi, Toros Üniversitesi'ne konuk oldu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve gelir gelmez kurduğu Kariyer Merkezi, başarılı çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Toros Üniversitesi Rektörlüğü, Toros Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve İnşaat Mühendisliği Öğrencileri Topluluğu ev sahipliğinde düzenlenen ‘4. Kariyer ve Network Zirvesi'nde, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, işbirliği yapılan kuruluşlar arasında yer aldı. Bahçelievler Kampüsü Kültür Merkezi'nde düzenlenen zirvenin ilk oturumunda, ‘Kariyerinde Bir Adım Öne Çık' paneli düzenlendi. Paneli, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada modere ederken, 3 konuşmacı katıldı. Üniversite öğrencilerine yönelik olarak, pandemi sonrası iş hayatı, CV yazma, mülakat teknikleri, beden dili, yeni nesil iş arama metotları konularında sunumlar gerçekleştirilirken, öğrencilerin de soruları yanıtlandı.