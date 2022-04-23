Kariyer Merkezi, yaz aylarında da gençlere yoğun seminerler hazırladı

Düzenlediği seminer, eğitim, mülakata hazırlık gibi programlar ile iş arayanların, lise ve üniversite öğrencilerinin yanında olan Kariyer Merkezi, yaz dönemi için dolu dolu bir program hazırladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, nisan-mayıs döneminin gelmesi ile üniversite ve liselerden kariyer seminerleri için talep alan Kariyer Merkezi, yoğun bir programı hayata geçiriyor. Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, üniversite öğrencilerine yönelik olarak gerçekleşen çalışmalarda CV yazma, mülakat teknikleri, beden dili, yeni nesil iş arama metotları konusunda destek vermeye çalıştıklarını belirtti. Önümüzdeki süreçte üniversite, meslek liseleri, Adana'daki ğğitim kurumları ile kariyer etkinlikleri düzenlemeyi planladıklarını ifade eden Özada, üniversitelerle birlikte ‘Metaverse Dünyasında Kariyer' konusuyla da Türkiye'de fark oluşturmak istediklerini söyledi.

Toros Üniversitesi ile Network Zirvesi

Öte yandan, Toros Üniversitesi Rektörlüğü, Toros Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve İnşaat Mühendisliği Öğrencileri Topluluğu ev sahipliğinde 3'ünsü düzenlenen Kariyer ve Network Zirvesine katılan Büyükşehir Kariyer Merkezi, üniversitelilerden büyük ilgi gördü. Bahçelievler Kampüsü Kültür Merkezinde düzenlenen zirvede Kariyer Merkez Müdürü Serkan Özada, öğrencilere ‘Geleceği Yakala' başlıklı bir seminer verdi. Seminere 300'ün üzerinde kişi katıldı.

Lojistik Elemanı kursiyerleri Toros Üniversitesinde

Kariyer Merkezi, özellikle mesleki eğitim bünyesinde alınan teorik bilgileri sektörel bilgilerle destekleyecek profesyonel buluşmalar gerçekleştiriyor. Bu çerçevede, lojistik elemanı kursiyerleri Toros Üniversitesi Lojistik Laboratuvarını ziyaret etti. Prof. Dr. Köksal Hazır eşliğinde lojistik sektörü, sektörün istediği yetkinlikler, Mersin ilinde lojistik sektörünün durumu gibi birçok güncel konuda bilgi alışverişi yapıldı.