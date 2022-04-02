Kariyer Merkezinden çalışanlarına yönelik beceri geliştirme eğitimleri

Kariyer Merkezi, istihdama katılacak adayların olduğu gibi çalışanların da yetkinliklerini artırmaya yönelik eğitim programlarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezinin ev sahipliğinde düzenlenen ‘İş Hayatında Excel İpuçları' konulu çevrim içi eğitim, fizik mühendisi ve excel uzmanı Şahhan Yıldırır tarafından verildi. Eğitime 150'nin üzerinde kişi katıldı. “Excel'de kısa yollar, veri doğrulama, grafik, biçimlendirme, tablo oluşturma, hızlı çözümleme” gibi konu başlıklarında verilen eğitim sonrası katılımcıların soruları yanıtlandı.

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, pandeminin etkisiyle dünya ekonomilerinde dijitalleşme, otomasyon, yapay zeka alanlarında daha önce görülmemiş bir gelişimin yaşandığını belirtti. Büyükşehir Kariyer Merkezi olarak iş gücü piyasalarının tüm taraflarını etkileyen bu dönüşüm sürecinde iş arayanlara, öğrencilere, işverenlere yönelik hibrit bir anlayışla yoğun programlar düzenlediklerinin altını çizen Özada, bu süreçte istihdama katılacakların yanı sıra çalışanların da mevcut becerilerinin yeni yetenek setleri ile desteklenmesi gerektiğini söyledi. Özada, gerçekleştirilen eğitimle çalışanların niteliklerini geliştirmeye katkı sunmayı hedeflediklerini vurguladı.