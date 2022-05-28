Kariyer Merkezinden öğrencilere iş hayatı semineri

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, 'Kariyer Mersin' projesi çerçevesinde Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Akademik kadronun yanı sıra alanında uzman isimlerin katıldığı etkinlikte, denizcilik sektörü ile ilgili seminer programları ve firma stantları yer aldı.

Kariyer Merkezi, gerçekleştirilen etkinlikle stant açarak öğrencilere yönelik hizmetlerini tanıttı. Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, ‘geleceği yakala-etkili iş arama yöntemleri' konulu etkinliğin 3. oturumunun moderatörlüğünü yaptı. Özada, dijital dönüşüm ile iş hayatında geri dönüşü olmayan bir yola girildiğini, ‘uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, e-ticaret' gibi kavramların daha önce de hayatımızda olduğunu ancak pandemi ile birlikte sosyal hayat ve iş hayatında etkisini üst seviyeye çıkardığını belirtti. İş fonksiyonlarında ‘makine ve insan rolüne' de değinen Özada, 2025 döneminde iş fonksiyonlarında makinaların rolünün artacağını, buna rağmen ‘koordinasyon, yönetim, danışmanlık, karar verme, iletişim ve etkileşim' ile ilgili fonksiyonların ise büyük oranda insanlar tarafından üstlenileceği bir dönemde bulunulduğunun altını çizdi.

Davetli konuşmacılar perakende ve turizm sektöründe yaşanan değişimleri ve istihdam konusunda bilgi verirken, etkinliğin sonunda öğrencilerin soruları yanıtlandı.