Kariyer merkezinin kurslarına yoğun talep

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokolle hayata geçirdiği 'Yetenek Dönüşüm' projesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kursiyerlere kurs boyunca, mesleki eğitim, kişilik envanteri ve yetkinlik raporu, özgeçmiş oluşturma, mülakat simülasyonları, profesyonellerle deneyim paylaşımı, kariyer koçluğu ve iş arama danışmanlığı konularında eğitimler veriliyor. Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, yoğun talep üzerine bir kez daha açılan genel muhasebe kursunda kursiyerlerle bir araya geldi. Eğitim kurslarıyla kursiyerlerin mesleki niteliklerini iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun bir şekilde geliştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Özada, “Mesleki eğitim vermiş olduğumuz adaylarımıza CV hazırlama, mülakat teknikleri, kariyer rehberliği, kişilik envanteri, iş arama danışmanlığı ve firmalarla buluşturma etkinlikleri gibi hizmetlerle sizlerin olabildiği kadar istihdam edilebilirliğinize katkı sunmak istiyoruz. Bu süreçte en önemli görev sizlere düşüyor. Burada mesleki eğitim almak, CV hazırlamak, mülakat tekniklerini öğrenmek yetmez. Araştırmacı olmanız çok önemli. Özellikle periyodik olarak Kariyer Merkezi ile Mali Müşavirler Odamızla bir arada hareket etmenizi öneriyoruz. Bu kursun açılmasında da Mali Müşavirler Odamızın çok büyük katkısı oldu. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. 2'inci kursumuzu açıyoruz. Çok yakın tarihte ilk kursumuzu bitirdik. İnşallah, hepinize yararlı bir kurs olur. Hepinize başarı diliyorum" dedi.

Muhasebe ve finansman alanında usta eğiticilik yapan Mehmet Can Cengiz ise bir önceki kursu başarıyla tamamladıklarını belirterek, “Kurs sonunda orada yine birçok öğrencimiz istihdama katıldı. Yoğun talep üzerine tekrar Müşavir Odası'nda ikinci kursumuzu başlattık. Burada genel olarak muhasebe elemanı yetiştirmeye yönelik bilgiler veriyoruz. Mali Müşavirler Odası'nın kullanmış olduğu Luca Programı var. Luca Programına yönelik bilgiler veriyoruz. Luca programındaki işleyişi gösteriyoruz. Fiş, fatura girişi, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu gibi öğrencilerimizin muhasebe ile ilgili iş hayatında bilmesi gereken noktalara değiniyoruz. Yine kariyer hayatında, kariyer yolculuğunda bu kursların çok verimli geçtiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Kursa katılanlardan Akdeniz Üniversitesi mezunu Mehmet Aktaş, “Son süreçlerde işsiz kaldım. İşsiz kalınca Kariyer Merkezi ile alakalı sosyal medyadan bilgi aldım, oraya başvurdum, CV'mi bıraktım. O süreç işlerken bu muhasebe kursu ile alakalı bir duyuru gördüm. Bunun üzerine başvurdum. Bir mülakat süreci gerçekleşti. Mülakat neticesinde kursa alındık, başladık. Verimli olacağını düşünüyorum. Birçok yerde de iş anlamında bu muhasebe önümüze çıkıyor" şeklinde konuştu.