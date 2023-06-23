Kariyer Mersin projesi hayata geçiyor

İş arayanlara, öğrencilere, gençlere ve işverenlere sunmuş olduğu rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile fark oluşturduğu kaydedilen merkezin, iş dünyasının dinamikleri ile de işbirliği protokolüne hazırlandığı aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz beraberindeki heyet, kentteki 4 üniversitenin rektörlüklerini ziyaret ederek, Kariyer Mersin projesi hakkında bilgilendirme yaptı. Projesi hakkında bilgilendirme yapan Müdür Özada, ‘kariyer, mesleki eğitim, girişimcilik, kurumsallaşma, yeni nesil insan kaynakları uygulamaları' konularında yapılacak işbirliği protokolüyle, iş dünyasının tüm taraflarını geleceğe hazırlamak istediklerinin altını çizdi.

Kariyer Mersin projesinin iş arayan ve öğrencilere yönelik çalışmaların yanında, işveren ve çalışanlara yönelik programları da kapsadığını dile getiren Özada, üniversite, sanayi, kent işbirliğine, insan kaynakları açısından katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz ise özellikle pandemi süreci sonrasında sosyal alanda ve çalışma hayatında yaşanan değişim sürecini, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çok yakından takip ettiklerini ifade etti. Geleneksel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, yeni nesil projelerle kente katkı sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Gökayaz, Kariyer Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen projenin, işsizlikle mücadele konusunda da rol model olacağına inandıklarını belirtti.