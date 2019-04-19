Karlı havada 6 saatte keçiyi kurtardılar

Mersin'in Silifke ilçesindeki bir yamaçta 7 gündür mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin Şubesi ekiplerinin karlı havada 6 saatlik zorlu operasyonuyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ömer Aslan isimli bir vatandaş, keçisinin Silifke ilçesi kırsalında bulunan bir yamaçta mahsur kaldığını belirterek, AKUT Mersin Şubesi ekiplerinden yardım talep etti. Bunun üzerine ekipler, ilçenin yüksek kesimindeki Sarıaydın Mahallesi kırsalındaki yamaçta 7 gündür mahsur kalan keçiyi kurtarmak için bölgeye gitti. Bölgeye ulaşan 5 kişilik ekip, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı altında kurtarma operasyonu başlattı. Halatlar yardımıyla keçinin bulunduğu bölgeye inen ekipler, keçiyi de halata bağlayarak yukarı çıkardı.

6 saat süren zorlu operasyonla kurtarılan keçi, sahibi Ömer Aslan'a teslim edildi.

Aslan, ekiplere keçisini kurtardıkları için teşekkür etti.