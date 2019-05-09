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Karpuzun dönümü 6 bin 500 TL

Mersin’in Tarsus ilçesinde hasadı başlayan açıkta karpuzun dönümü 6 bin 500 TL’den alıcı buldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hasadı başlayan açıkta karpuzun dönümü 6 bin 500 TL'den alıcı buldu.


Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Kulak Mahallesi'nde gerçekleştirilen karpuz hasadına katıldı. Türkiye'de açık alanda sezonun en erkenci karpuzunu Tarsus'ta yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını, dönümünün 6 bin 500 TL'ye satıldığını söyledi. Avcı, "Tarsus'ta 20 bin dekar alanda karpuz ekimi yapıldı. İhracatta yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle karpuz ihracatı pek fazla mümkün gözükmüyor. Bu nedenle ürünler iç piyasaya gönderilecek" dedi.


Karpuz hasadının Ramazan ayına denk gelmesinden dolayı iyi hasat beklediklerini belirten Avcı, üreticilere kazançlı bir sezon diledi.

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