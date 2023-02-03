Kasten öldürme suçundan ceza alan 4 şüpheli yakalandı

Mersin'de kasten adam öldürme suçundan aranan ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede, Tarsus ilçesinde 2014 yılında husumetli iki aile arasında meydana gelen ve 1 şahsın öldürüldüğü kavga olayında yargılanan 4 şüpheliye "kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Hapis cezası verilen şüphelilerin firari durumda olması üzerine jandarma ekipleri şahısları yakalamak için harekete geçti.

Yürütülen titiz çalışma ve araştırma sonucunda şüphelilerin Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde saklandığı adresleri tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Kasten öldürme olayının 4 şüphelisi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.