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Katil zanlısı 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

Mersin’de yalnız yaşayan 67 yaşındaki emekli öğretmeni bıçaklayarak öldürdükten sonra cesetle birlikte çektiği videoyu arkadaşına gönderince yakalanan 15 yaşındaki zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Mersin'de yalnız yaşayan 67 yaşındaki emekli öğretmeni bıçaklayarak öldürdükten sonra cesetle birlikte çektiği videoyu arkadaşına gönderince yakalanan 15 yaşındaki zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan emekli öğretmen İbrahim Yürümez'i (67), evinde bıçaklayarak öldürdükten sonra cesetle birlikte çektiği videoyu arkadaşına gönderince yakalanan 15 yaşındaki Y.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



"Kendimi korudum"


Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.G., adliye çıkışında gazetecilerin 'neden yaptın' şeklindeki sorusuna, "Kendimi korudum, cinsel taciz girişiminde bulundu" diye yanıt verirken, cesetle birlikte çektiği videoyu arkadaşına göndermesini ise "Ne yapacağımı bilmiyordum, bana yardım etmesi için gönderdim" şeklinde açıkladı.


Şüphelinin daha önce de iki ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.


Önceki gün meydana gelen olayda, emekli öğretmen İbrahim Yürümüz'i bıçaklayarak öldürdükten sonra cesetle birlikte çektiği videoyu arkadaşına gönderen Y.G., evde bulunan televizyonu da alarak kaçmış, arkadaşının haber vermesiyle de polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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