Katlı Kavşak Projesinde sıcak asfalt dökümüne başlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kent trafiğini rahatlatmak için Kasım 2020'de merkez Yenişehir ilçesinde Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile 20. Cadde kesişiminde çalışmalarını başlattığı Katlı Kavşak Projesinde son aşamaya gelindi. Bordür ve kaldırım çalışmalarına tüm hızıyla devam eden ekipler, sıcak asfalt dökümüne de başladı. Proje kapsamında toplam 20 bin ton sıcak asfalt dökülmesi planlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin Katlı Kavşak Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sıcak asfalt dökümüne başlanan projenin kaldırım çalışmasında ise özel gereksinimli vatandaşların gündelik hayatını kolaylaştıracak önlemler de alınıyor.

20 bin ton sıcak asfalt dökülecek

Ekiplerin hummalı çalışması sonucu son hazırlıklara gelinen Katlı Kavşak Projesinde bordür ve kaldırım çalışması devam ediyor. Öte yandan, ekipler sıcak asfalt döküm çalışmalarını da başlattı. Projenin kuzey yan yol bağlantısındaki bitümlü temel asfalt tabakası tamamlandı. Proje kapsamında 20 bin ton sıcak asfalt dökülmesi planlanıyor.

Proje uzunluğu 712 metre

Toplam proje uzunluğu 712 metre olan Katlı Kavşak Projesi, doğu-batı istikametinde alt geçit şeklinde inşa ediliyor. Proje kapsamında gövde kazısının ve fore kazık imalatının yüzde 100'ü tamamlandı. 78 adet köprü kiriş montajı gerçekleştirildi. Proje alt yapı çalışmaları kapsamında 732 metre Ø600 çelik içme suyu borusu, 638 metre Ø500 çelik içme suyu borusu, 403 metre Ø160 HDPE içme suyu borusu, 358 metre Ø600 HDPE (koruge) kanalizasyon borusu, 220 metre Ø400 düz yağmur suyu borusu döşenerek, alt yapı deplaseleri tamamlandı.