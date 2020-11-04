Katliam kurbanı kadınlar yan yana toprağa verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen Güleser Çınar ile annesi Nuran Altunay ve kız kardeşi Mislina Yılmaz'ın cenazeleri yan yana toprağa verildi. Cenaze töreninde baba Murat Altunay ile kızı Damla ayakta durmakta zorlanırken birbirlerine sarıldılar.

İlçeye bağlı Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde meydana gelen ve cinayet zanlısı Gültekin Çınar'ın (32) da intihar ettiği olayda hayatını kaybeden Güleser Çınar (24), annesi Nuran Altunay (41) ve kız kardeşi Mislina Yılmaz (21) kadının cenazelerin Adana Adli Tıp Kurumundan alınarak Şehir Mezarlığına getirildi. Burada kılınan ayrı ayrı cenaze namazlarının ardından cenazeleri Sucular Mahallesinde bulunan Tarsus Şehir Mezarlığına defnedildi.

Güleser Çınar 15 yaşındayken Gültekin Çınar'la evlendi. 9 yıllık evliliklerinde 3 çocukları dünyaya geldi. Son 1 yıldır şiddetli geçimsizlik yaşayan çift boşanmaya karar verdi. Boşanma aşamasında olduğu eşi Güleser Çınar'ın annesi Nuran Altunay'ın evine giden Gültekin Çınar, burada çıkan tartışmada, karısı ile birlikte kayınvalidesi Nuran Altunay ve baldızı Mislina Yılmaz'ı tabanca ile vurarak öldürmüş, zanlı daha sonra aynı silahla intihar etmişti.