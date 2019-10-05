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Kavga ettiği arkadaşını yaraladı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi kavga ettiği arkadaşını yaraladı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi kavga ettiği arkadaşını yaraladı.


Olay, Şahin Mahallesi 3217 sokak küme evlerinin olduğu bölgede meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, H.E. ile Danyal Temür (24) aralarında alacak verecek meselesi yüzünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.E. av tüfeğiyle Danyal Temür'e rast gele ateş etti. Kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Danyal Temür yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra firar eden H.E. polis tarafından bölgede geniş çaplı arama başladı. Polis, orman içinde saklanan H.E. yakalarken, olayda kullandığı tüfeği de ele geçirdi.


Hastanede yoğun bakımda yatan Danyal Temür'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Gözaltına alınan H.E.'nin sorgusu devam ederken, olayla soruşturma devam ediyor.

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