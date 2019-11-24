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Kavgada yanlışlıkla oğlunu öldürdü

Mersin’in Anamur ilçesinde iki aile arasında köpek yüzünden çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği olayda tüfeği ateş eden kişinin yanlışlıkla öz oğlunu vurduğu ortaya çıktı.

Mersin'in Anamur ilçesinde iki aile arasında köpek yüzünden çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği olayda tüfeği ateş eden kişinin yanlışlıkla öz oğlunu vurduğu ortaya çıktı.


Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Karalarbahşiş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki aile arasında köpek meselesi nedeniyle çıkan kavganın büyümesi üzerine A.Ç. yanındaki tüfekle karşı tarafa ateş etmeye başladı. Komşusuna ateş eden A.Ç., yanlışlıkla öz oğlu Ali Can Çıtak (18) ile birlikte İbrahim Nehir (25) ve Mustafa Nehir'i (65) vurup öldürdü.


Olaydan sonra kaçan A.Ç.'nin polis ve jandarma tarafından her yerde arandığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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