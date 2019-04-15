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Kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, 6 saatlik operasyonla kurtarıldı

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, AKUT ekiplerince 6 saatlik çalışma sonrası kurtarıldı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, AKUT ekiplerince 6 saatlik çalışma sonrası kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, ilçenin yüksek kesimlerindeki Kesicik Mahallesi kırsalında kayalıklarda 3 keçinin mahsur kaldığı bilgisini alan AKUT ekipleri, 5 kişilik ekiple kurtarma çalışması başlattı. AKUT gönüllüleri, dik yamaçta 6 saat süren zorlu operasyon sonrası 3 gündür kayalıklarda mahsur kaldığı belirlenen 3 keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

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