Kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, 6 saatlik operasyonla kurtarıldı

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, AKUT ekiplerince 6 saatlik çalışma sonrası kurtarıldı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, AKUT ekiplerince 6 saatlik çalışma sonrası kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin yüksek kesimlerindeki Kesicik Mahallesi kırsalında kayalıklarda 3 keçinin mahsur kaldığı bilgisini alan AKUT ekipleri, 5 kişilik ekiple kurtarma çalışması başlattı. AKUT gönüllüleri, dik yamaçta 6 saat süren zorlu operasyon sonrası 3 gündür kayalıklarda mahsur kaldığı belirlenen 3 keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.