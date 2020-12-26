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Kayalıklarda mahsur kalan keçi, kurtarıldı

Mersin’in Mut ilçesinde, dağ yamacındaki kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde, dağ yamacındaki kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilge göre, Göksu Merkez Mahallesi'nde bir küçükbaş hayvan yetiştiricisi, keçisinin mahallenin yüksek kesimlerindeki bir dağın yamacında mahsur kaldığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen 6 kişilik AKUT ekibi, halatlarla keçinin bulunduğu bölgeye indi. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma operasyonunda, keçi yine halat yardımıyla yukarı çıkarıldı.


Keçisini sağlıklı bir şekilde kurtaran ekibe teşekkür eden sahibi, hayvanını alarak bölgeden uzaklaştı.

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