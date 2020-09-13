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Kayalıklarda mahsur kalan yavru keçi AKUT ekiplerince kurtarıldı

Mersin’in Erdemli ilçesinde kayalıklarda mahsur kalarak halsiz düşen yavru keçi, AKUT Mersin ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kayalıklarda mahsur kalarak halsiz düşen yavru keçi, AKUT Mersin ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Kösbucağı Mahallesi Borunbaşı mevkiinde hayvancılıkla uğraşan Raziye Demir'e ait yavru keçi, kayalıklarda mahsur kaldı. Bölgedeki vatandaşların yoğun uğraşlarına rağmen bir gündür sarp kayalıklardan kurtarılamayan ve halsiz düşen keçi için yetkililerden yardım istenildi. İhbar üzerine harekete geçen AKUT Arama Kurtarma Derneği Mersin Ekibi, kısa süre içerisinde bölgeye ulaşarak ipli erişim çalışması başlattı. Tüm güvenlik önlemlerini alarak ip yardımı ile yavru keçinin bulunduğu sarp kayalıklara inen ekipler, uzun bir süredir susuz ve aç kalan yavru keçiye ilk müdahaleyi yaptı. Ekiplerin müdahalesi ile kendine gelen yavru keçi, ip yardımı ile mahsur kaldığı sarp kayalıklardan kurtarılarak sahibine teslim edildi.


Yavru keçinin sahibi Raziye Demir, operasyonun ardından AKUT ekiplerine teşekkürlerini sunmak için keçisine 'Akut' ismini verdi.

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