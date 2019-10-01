İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaybolan hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu

Mersin’de otlatmak için götürüldükleri dağlık arazide kaybolan 25 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Mersin'de otlatmak için götürüldükleri dağlık arazide kaybolan 25 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesinin kırsal mahallelerinden Pelitkoyağı Mahallesi'nin dağlık kesimlerinde hayvanlarını otlatan M.Ş., sürüden 25 küçükbaş hayvanın eksik olduğunu fark edince jandarmaya müracaat ederek yardım istedi.


Bölgede geniş çaplı araştırma başlatan Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, iki gün süren çalışmaların ardından hayvanları Cırman mevkisindeki ormanlık alanda bularak sahibine teslim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.