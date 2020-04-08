Kayıp Alzheimer hastası termal kameralı drone ile bulundu

Mersin'de kaybolan 72 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, düşüp bayıldığı arazide ısı tespiti yapabilen termal kameralı drone ile bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 6 Nisan akşamı merkez Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Alzheimer hastası Ayşe Düzkaya'dan haber alamayan yakınları, saat 21.30 sıralarında 50. Yıl Polis Merkezine kayıp müracaatında bulundu. Emniyet güçleri, yakınlarının ihbarı üzerine yaşlı kadının gidebileceği yerlerde arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına havanın kararmasının ardından İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğine ait droneler de destek verdi. Termal kameralı drone ile araziyi tarayan polis ekipleri, saat 01.00 sıralarında seraların bulunduğu bölgede ısı akışı fark etti. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, yaşlı kadını düştüğü yaklaşık 2 metrelik çukurda baygın halde buldu. Evinin yaklaşık 1 kilometre uzağında kaybolduktan yaklaşık 4 saat sonra bulunan Düzkaya, kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.