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Kayıp genç tarlada ölü bulundu

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 gündür kayıp olan genç bir tarlada ölü bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 gündür kayıp olan genç bir tarlada ölü bulundu.


Alınan bilgiye göre, 3 ay önce evlenen 28 yaşındaki Mithat Geleş, 20 Eylül 2020 tarihinde evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Ailesi genç için kayıp başvurusunda bulundu. Her yerde aranan Mithat Geleş'in cansız bedeni Sucular Mahallesi'nde bir tarlada bulundu. Başından vurulduğu belirlenen Geleş'in ölüm sebebi araştırılıyor.


Mithat Geleş'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili osoruşturma başlatıldı.

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