Kayıp gençlerin cesedi su kanalına düşen otomobilden çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayboldukları bildirilen 2 kişinin cesedi, su kanalına düştükleri otomobilin içinde bulundu.

Alınan bilgiye göne, Yenice Jandarma Karakol Komutanlığına başvuran Kadir Yıldırım ve Mustafa Karakaş, oğulları ve birbirleriyle arkadaş olan Doğan Yıldırım (26) ve Hasan Karakaş'ın (28) iki gündür kayıp olduklarını bildirdi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili yaptıkları araştırmada, gençlerin kullandığı 33 N 5965 plakalı otomobilin, Yenice Mahallesi'nde bulunan su kanalının içine düştüğünü belirledi. Vinç yardımı ile araç su kanalından çıkarıldı. Kaybolduğu bildirilen Doğan Yıldırım ve Hasan Karakaş'ın cesetleri araç içerisinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.