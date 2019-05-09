Kayıp inek bataklıkta bulundu

Mersin’in Tarsus ilçesinde kaybolduktan sonra bataklıkta bulunan inek itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kaybolduktan sonra bataklıkta bulunan inek itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Alınan bilgiye göre, Karsavuran Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Rıza Kenar, 3 gün önce otlatmak üzere ahırından çıkarttığı inekleri mera bölgesine götürdü. Çiftçi Rıza Kenar, akşam geri döndüğünde bir ineğinin eksik olduğunu fark etti.
İneğini arayan Rıza Kenar, 3 gün tüm aramalara rağmen ineği bulamadı. İneği sazlık ve bataklık dere içinde gören köylüler ise durumu itfaiyeye haber verdiler. Tarsus İtfaiye ekipleri bataklığın olduğu yere gelerek 3 gündür bataklık dere içinde bulunan ineği kurtarmak için çalışma başlattı.
Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda bataklık içinde kalan inek itfaiye ekiplerinin çabalarıyla çıkarıldı.
İneğin sahibi Rıza Kenar'ın akrabası Sıdıka Kılınç kurtarma ekibine teşekkür ederek, “Büyükşehirden ve itfaiyecilerden Allah razı olsun 3 gündür çamurun içinde olan ineğimizi kurtardılar, oruç oruç geldiler çalıştılar bizim için” dedi.