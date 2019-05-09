Kayıp inek bataklıkta bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaybolduktan sonra bataklıkta bulunan inek itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Karsavuran Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Rıza Kenar, 3 gün önce otlatmak üzere ahırından çıkarttığı inekleri mera bölgesine götürdü. Çiftçi Rıza Kenar, akşam geri döndüğünde bir ineğinin eksik olduğunu fark etti.

İneğini arayan Rıza Kenar, 3 gün tüm aramalara rağmen ineği bulamadı. İneği sazlık ve bataklık dere içinde gören köylüler ise durumu itfaiyeye haber verdiler. Tarsus İtfaiye ekipleri bataklığın olduğu yere gelerek 3 gündür bataklık dere içinde bulunan ineği kurtarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda bataklık içinde kalan inek itfaiye ekiplerinin çabalarıyla çıkarıldı.

İneğin sahibi Rıza Kenar'ın akrabası Sıdıka Kılınç kurtarma ekibine teşekkür ederek, “Büyükşehirden ve itfaiyecilerden Allah razı olsun 3 gündür çamurun içinde olan ineğimizi kurtardılar, oruç oruç geldiler çalıştılar bizim için” dedi.