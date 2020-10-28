Kayıp kadın 10 gün sonra ormanda sağ olarak bulundu

Mersin'in Anamur ilçesinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve psikolojik sorunları bulunduğu bildirilen 49 yaşındaki kadın, ekiplerin ortak çalışmasıyla 10 gün sonra ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Anamur ilçesi Çarıklar Mahallesinde ikamet eden bir şahıs, jandarma ekiplerine müracaat ederek, psikolojik sorunları bulunan annesi N.A.'dan bir süredir haber alamadığını bildirdi.

İhbar üzerine jandarma ekiplerince oluşturulan asayiş, komando ve JASAT timleri ile AFAD ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı. Yerel halkın katımı ile iz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarının 10. gününde kayıp kadın, kaybolduğu bölgeden 15 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu, hastanede yapılan tedavisinin ardından Anamur Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.