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Kayıp keçi AKUT ekiplerince bulundu

Mersin’in Silifke ilçesinde 6 gündür kayıp olan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde 6 gündür kayıp olan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Narlıkuyu bölgesinde yaşayan Bilal Acar, otlatmaya götürdüğü keçilerden birinin 6 gündür kayıp olduğunu bildirerek AKUT ekiplerinden yardım istedi.


Acar'ın talebi üzerine harekete geçen 5 kişilik AKUT ekibi, kayıp keçiyi ilçenin yüksek kesimlerinde dağ yamacında buldu. Keçi, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.

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