Kayıp keçiler AKUT ekiplerince bulundu

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, 2 gündür kayıp olduğu bildirilen ve yamaçta mahsur kaldıkları tespit edilen 2 keçi, AKUT ekiplerince 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, otlatmaya götürdüğü keçilerinden ikisinin kayıp olduğunu fark eden bir kişi, ATUT ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine ilçeye bağlı Maşat mevkiinde arama çalışması başlatan AKUT ekipleri, kayıp keçileri mahsur kaldıkları yamaçtan 5 saatlik bir çalışma sonucu kurtararak sahibe teslim etti.