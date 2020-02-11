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Kayıp liseli Adana'da bulundu

Mersin’in Tarsus ilçesinde kayıp olan lise öğrencisi Adana’da halde çalışırken bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp olan lise öğrencisi Adana'da halde çalışırken bulundu.


Gülseren Günaştı Lisesi 10. sınıf öğrencisi E.Y. (16), 4 Şubat'ta saat 18.00 sıralarında Ergenekon Mahallesindeki evlerinden ayrıldı. Gece eve gelmeyen E.Y.'nın ailesi polise başvurarak çocuklarının kayıp olduğunu ihbarında bulundu. Tarsus polisi 8 gündür kayıp olan E.Y. bulmak için geceli gündüzlü çalıştı. Tarsus Asayiş Büro Ekiplerinin yaptığı araştırma ve çalışmalarda E.Y'nin Adana'da olabileceği bilgisi üzerine ulaştı. Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksinde yapılan çalışmada lise öğrencisi E.Y. halde çalışırken bulundu. Polisler tarafından Tarsus'a getirilen E.Y. ailesine teslim edildi.

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