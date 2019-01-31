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Kayıp öğretmenin cesedi bulundu

Mersin’in Tarsus ilçesinde 10 gün önce düştüğü sulama kanalında kaybolan öğretmen Nihat Kaylı’nın cesedi bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 gün önce düştüğü sulama kanalında kaybolan öğretmen Nihat Kaylı'nın cesedi bulundu.


Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesindeki Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yapan Nihat Kaylı (45), 22 Ocak'ta eski öğrencisi S.B.Ü. (15) ile piknik yapmak için Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle sulama kanalına düştü. 10 gündür arama çalışması yürüten ekipler, Kaylı'nın cesedini, suya düştüğü yerin yaklaşık 500 metre ilerisindeki ağaçlık ve kayalıkların bulunduğu bölgede buldu. Kaylı'nın cesedi sıkıştığı yerden çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.


Öğretmen Nihat Kaylı'nın ağabeyi Aziz Kaylı, ailecek üzgün olduklarını belirterek, kardeşinin suya düştüğü günden bugüne arama çalışmalarını aralıksız sündüren ekiplere teşekkür etti.

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