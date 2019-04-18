Kayıp yaşlı adam ölü bulundu

Mersin'in Mut ilçesinde evine dönmeyince ailesi tarafından aranan yaşlı adam ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Topluca Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Perçemli (64) dün akşam eve dönmeyince bugün yakınları tarafından çevrede arama yapıldı. Arama esnasında Hacınuhlu Mahallesinden Topluca Mahallesi yönüne plakasız motosikletiyle seyir halindeyken virajı alamayarak şarampole düşen Perçemli'yi hareketsiz halde bulundu.

Olay yerine gelen 112 ekipleri Hüseyin Perçemli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik çemberi oluşturdu. Savcının incelemesinin ardından Hüseyin Perçemli'nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hüseyin Perçemli'nin cesedini bulan yakınları, “Telefonunu aradık cevap vermedi. Gideceği yerleri aradık yine bulamadık. En sonunda dün 14.30 civarlarında Kelceköy Mahallesi bakkalına uğradığı ondan sonra görülmediğini öğrendik. Bulamayınca Topluca Mahallesine geri dönerken yol kenarındaki şarampolde yatan bir şahıs gördük. Aradığımız şahsın o olduğunu gördükten sonra olayı 112 Ambulans ve jandarma ekiplerine bildirdik” dediler.