İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp yaşlı adam ölü bulundu

Mersin’in Bozyazı ilçesinde kaybolduğu bildirilen yaşlı adamın cesedi bulundu.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kaybolduğu bildirilen yaşlı adamın cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çopurlu Mahallesi'nde oturan Hasan Ali Çınar (75) sabah evinden "gezip geleceğim" diyerek çıktı. Akşam olunca eve gelmeyen Hasan Ali Çınar'ı merak eden yakınları, onu aramaya başladı. Yaşlı adamın kaybolduğu haberinin duyulması üzerine mahalle sakinleri de arama çalışmalarına katıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Çınar'ın cansız bedeni, seraların arasında bulundu.


Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Çınar'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.