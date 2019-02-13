Kayıp yaşlı kadın ölü bulundu

Mersin'de ailesi tarafından polise kayıp başvurusu yapılan 70 yaşındaki kadının cesedi derede bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Karaisalı Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan bir şahıs, derenin içerisinde ceset görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, sudan çıkarılan cesedin, hakkında kayıp başvurusu olan Latife Budak'a (70) ait olduğunu belirledi.

Alzheimer hastası olduğu ileri sürülen kadının cesedi, yapılan incelemenin ardından Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.