İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayısı altın yılını yaşıyor

Mersin’in Mut ilçesinde kilosu 6-7 liradan satılan kayısı bu yıl da üreticinin yüzünü güldürdü.

Mersin'in Mut ilçesinde kilosu 6-7 liradan satılan kayısı bu yıl da üreticinin yüzünü güldürdü.


Mersin Büyükşehir Mut Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, kayısıdaki verim ve kalitenin yüksek olması sebebiyle bu yıl 50 bin tonun üzerinde ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi.


İç piyasaya 60 bin tonun üzerinde sofralık kayısı sunacaklarını belirten Acar, "Mut kayısısı altın yılını yaşıyor. Fiyatlar çok iyi. Kayısı, ilk hasadına başlandığında 25 liradan alıcı buluyordu. Şu an ise 6 - 7 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Üretici kaliteli kayısı yetiştirmenin karşılığını fazlasıyla alıyor. Üretici fiyatlardan tüccar ise kaliteden memnun" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.