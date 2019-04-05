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Kayısı çağlasının kilosu 10 liradan alıcı buluyor

Mersin’in Mut ilçesinde ağaçlardaki meyve kalitesini yükseltmek amacıyla toplanan kayısı çağlasının kilosu 10 liradan alıcı buluyor.

Mersin'in Mut ilçesinde ağaçlardaki meyve kalitesini yükseltmek amacıyla toplanan kayısı çağlasının kilosu 10 liradan alıcı buluyor.


Çiftçiler tarafından ağaçtaki meyve sıklığı nedeniyle kalitenin düşmemesi için erkenden toplanan çağlalar, ilçedeki sebze haline getirildi. Burada kilosu 10 liradan alıcı bulan çağlalar, talep olan illere gönderilecek.


Mersin Büyükşehir Mut Sebze Hali Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar yaptığı açıklamada, kayısı çağlasına rağbetin son yıllarda daha da arttığını söyledi.


İlçede üreticilerin ağaçta meyve sıklığı nedeniyle kalitenin düşmesinin önüne geçmek için erkenden çağla hasadı yapıldığını ifade eden Acar, "Geçen yıllarda kayısı ağacındaki çağlayı seyreltmek amacıyla toplanan kayısıları çöpe atıyorlardı. Son yıllarda vatandaşların kayısı çağlasına ilgi göstermesi nedeniyle artık üreticiye ek gelir oluyor. Şu an 10 liradan alıcı buluyor" dedi.


Acar, kayısı çağlasını başta Ankara, İstanbul ve Konya'ya gönderdiklerini söyledi.

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