Kayısı üreticisi fiyattan, tüccar kaliteden memnun

Mersin'in Mut ilçesinde kilosu 5 ila 9 lira arasında alıcı bulan kayısı, üreticiyi sevindiriyor.

Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, kayısıdaki verim ve kalitenin yüksek olması sebebiyle 50 bin ton ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi. İç piyasaya ise 110 bin tonun üzerinde sofralık kayısı sunacaklarını belirten Acar, "Mut kayısısı bugüne kadar görmediği altın yıl yaşıyor. Fiyatlar çok iyi. Kayısı, ilk hasadına başlandığında 20 liradan alıcı buluyordu. Şu an ise 5 ile 9 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Üretici kaliteli kayısı yetiştirmenin karşılığını fazlasıyla alıyor. Üretici fiyatlardan, tüccar ise kaliteden memnun" dedi.

Üreticilerden Hünkar Yıldız ise kayısıda verimin ve kalitenin her geçen yıl arttığını belirterek, "Tüccarlar üründen çok memnun. Kayısıyı hale getirdiğimiz an kapış kapış gidiyor. Tüccar ise sıraya giriyor. Emeğimizin karşılığını bu yıl fazlasıyla alıyoruz” dedi.