Kaymakam Cinbir: "Önceliğimiz ülkemize ve milletimize hizmet"

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, önceliklerinin ülkeye ve millete hizmet etmek olduğunu belirterek,

"Vatandaşlarımızın huzur ve refahı için başta belediyemiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile el ele çalışacağız" dedi.

Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan, beraberindeki MHP İlçe Başkanı Levent Nogay ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Çetin ile birlikte Kaymakam Şevket Cinbir'i ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mücahit Aktan, Kaymakam Şevket Cinbir'e günün anısına çiçek ve Yörük yaşamını konu alan yağlı boya tablosu hediye etti.

Silifke'de seçimin huzur ve güven içerisinde geçmesinde gösterdiği çabalardan dolayı Kaymakam Şevket Cinbir'e teşekkür eden Başkan Aktan, "Zaman birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığımız bu güzel kentimize hizmet etme zamanıdır. Silifke'nin sorunlarını işbirliği ve koordinasyon içerisinde çözmeyi hedefliyoruz. Başta mülki idare amirimiz ve kaymakamımız olmak üzere Silifke'de ve büyükşehirdeki tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde bir çalışma dönemi geçirmeyi hedefliyoruz. Kentimizi bir adım daha ileriye götürebilmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Şevket Cinbir, “Önceliğimiz ülkemize ve milletimize hizmet. Vatandaşlarımızın huzur ve refahı için başta Belediyemiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile el ele çalışacağız” dedi.

Kaymakam Şevket Cinbir, şöyle devam etti:

"31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Silifke Belediye Başkanlığına seçilen Belediye Başkanımız Mücahit Aktan'ı tebrik ediyorum. Silifkelilerin tevdi etmiş olduğu bu anlamlı ve önemli görevi başarıyla yerine getireceğine inanıyorum Silifke'nin potansiyelini harekete geçirerek, aslında sahip olduğu marka değerine taşımak, Akdeniz'i ısıtan bir güneş gibi bölgenin kültür- turizm, tarım, ticaret, sanayi alanlarında cazibe merkezi haline getirmek için yürüttüğümüz çalışmalarımızda Silifke Belediyesinin üstleneceği rolün önemli olduğuna inanıyorum. Bu süreçte belediye başkanımızın ve Silifkelilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bütün kurum ve kuruluşlarımızla elbirliği, gönül birliği, işbirliği yaparak bu birlikten elde edeceğimiz güç ve sinerji ile Silifkelileri hak ettiği yatırım ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Devletimizin bütün kurum ve kuruluşları Silifkelilerin hizmetindedir. Daha güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen atılım ve yapılan hizmetlerin bir parçası olarak Silifke'de yapılması gereken çalışmaları ve yatırımları yapmaya, kimsesizlerin kimsesi olmaya, yalnızlara ve yolda kalmışlara yoldaş olmaya, dertlilere merhem olmaya devam ediyoruz. Seçim sonuçlarının ilçemiz ve ülkemiz için güzelliklere ve hayırlara vesile olmasını diliyorum."